/684929/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-توتنهام-والقنوات-الناقلة

يدخل مانشستر يونايتد نظيره توتنهام ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد" ، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.

مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.