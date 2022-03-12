/684928/موعد-مباراة-ليفربول--أمام-برايتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول مباراة أمام برايتون اليوم السبت، في الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يخوض فريق برايتون ضد نظيره ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ويحتل ليفربول في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بعدما خاض 27 مباراة نجح في الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين وسجل 71 هدفا وسكن مرماه 20 هدفا.

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول للدور القادم بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة، ليصبح نتيجة المبارتين 2/1 للريدز على إنتر ميلان، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا.