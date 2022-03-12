/684927/موعد-مباراة--الأهلي-ضد-صن-داونز-والقنوات-الناقلة

يخوض النادي الأهلي لمبارته اليوم السبت، ضد نظيره صن داونز، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا قنوات بي إن سبورتس وتحديداً عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الأمس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.