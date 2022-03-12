مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أربزهها مواجهة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض فريق برايتون ضد نظيره ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
يخوض صن داونزضد النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.
يخوض فريق بيترو اتليتكو ساجرادا اسبيرانسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
يخوض ليفانتي ضد فريق إسبانيول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.
يخوض فياريال ضد سيلتا فيجو الساعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connec
يخوض فريق خيتافي ضد فالنسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect
حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
بدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.
وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.
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