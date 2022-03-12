الأقصر.. استمرار طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا حتى الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن امتداد فعاليات حملة "طرق الأبواب" إلى يوم الخميس المقبل الموافق 18 مارس الجاري، لإعطاء اللقاح للمواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة فى جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية، وكذلك المدارس لإعطاء اللقاح للطلاب من عمر 12 إلى 18 سنة، وتهيب مديرية الصحة بالمواطنين التوجه إلى أقرب مركز لقاح لأخذ الجرعة، وذلك حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس.





صرح بذلك الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وأضاف بأن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين والوقاية من فيروس كورونا من خلال إعطاء اللقاح للمواطنين وأعلن عن توافر جميع أنواع اللقاحات. وأضاف بأن حملة "طرق الأبواب" تستهدف جميع الفئات العمرية فوق 12 سنة كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب والعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص. كما لفت إلى أن الحملة ستجوب جميع المدن، والقرى، والعزب، والنجوع بكافة أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية. ومن جانبه، دعا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موجها بتسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها، ومطالباً كافة القيادات التنفيذية بتوفير كافة أوجه الدعم لتطعيم جميع المواطنين فوق 12 عامًا.

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