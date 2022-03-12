قطع المياه عن مناطق بالفيوم اليوم 10 ساعات لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، عن قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة عن مدينة الفيوم فى منطقة الشيخة شفا وحى الجون ومنشأة البكرى، مركز الفيوم ومناطق الصعيدى وبهنس وإبجيج ومنشأة بغداد والحادقة ومصنع الغزل.





وأوضحت الشركة، أن ذلك بدءا من الثانية صباح اليوم السبت حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم نظرا لأعمال تحويل المرافق للصرف الصحى بشارع بطل السلام بميدان الحواتم بمدينة الفيوم لخط مياه قطر "٤٥٠ زهر ".

وذكرت الشركة، أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضي.