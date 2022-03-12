وأوضحت الشركة، أن ذلك بدءا من الثانية صباح اليوم السبت حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم نظرا لأعمال تحويل المرافق للصرف الصحى بشارع بطل السلام بميدان الحواتم بمدينة الفيوم لخط مياه قطر "٤٥٠ زهر ".
وذكرت الشركة، أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن مناطق بالفيوم اليوم 10 ساعات لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.