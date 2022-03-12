قطع المياه عن منطقة الشرابية اليوم 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقة (الشرابية بالكامل)، وضعفها بمناطق (باب الشعرية – الظاهر - العباسية)، اعتباراً من الـ ١٢ ظهر اليوم السبت وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم.





وأرجعت الشركة فى بيان لها أن سبب قطع وضعف المياه نظراً لأعمال تحویل مسار خط مياه قطر 1200 مم أسفل كوبرى غمرة. وأكدت قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والموبايل وخدمة الواتس اب على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

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