مرتفع جوى قادم من أوروبا.. الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن ابلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شتوى بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا.
كما يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتسبب اضطرابا فى حركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وتتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار.
كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وترجع هذه الأجواء لتمركز مرتفع جوى على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة حيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثرعلى شمال أفريقيا.
ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع فى التغير السريع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة وعدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليل والصباح الباكر.
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