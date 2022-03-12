محافظ البحر الأحمر يتابع توافر السلع بعدد من الأسواق والمحال التجارية

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، مساء اليوم، جولة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة الغردقة للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.





وذكرت محافظة البحر الأحمر فى بيانها، أن المحافظ تفقد عدد من السلاسل التجارية وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها وحذر التجار من محاولة التلاعب فى الأسعار حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكرى السلع من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التى تصل إلى الحبس والغرامة.

وحرص المحافظ على مقابلة عدد من المواطنين ممن تصادف وجودهم وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجى من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفى لعدة أشهر وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا بإخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.

ووجه محافظ البحر الأحمر كل رؤساء المدن وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملات رقابية يومية على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت ورفع تقرير يومى بنتائجها وجهودها، مؤكداً أنه سيقوم بجولات مفاجئة فى أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق،وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى يتابع بنفسه جهود المحافظات وكافة الجهات المعنية لضبط الأسعار والأسواق.