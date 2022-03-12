الزراعة: نتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف القرش، خلال مداخلية هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصرى، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية أدت إلى زيادة أسعار عدد من السلع.

وأوضح، أنه تم إقرار زيادة 100 جنيه على سعر الأردب لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لزيادة تخزين الأقماح وترويدها هذا العام.

وأشار إلى أن موسم الحصاد سيبدأ الشهر القادم وسيتم عملية التوريد لوزارة التموين والمطاحن المصرية، لافتا إلى أن زراعة 3.6 مليون فدان ومتوقع حجم إنتاج 10 ملايين طن تكفى لمدة 6 أشهر وهناك احتياطى استراتيجى يكفى لمدة 4 شهور أخرى أى المخزون يكفى حتى نهاية العام.