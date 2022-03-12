/684925/قبل-عرضها-ريم-البارودي-تكشف-تفاصيل-الحلقة-الـ-24-من-مسلسل-نقل-عام

حلت اليوم الفنانة ريم البارودي ضيفة في فقرة من برنامج Spotlight الذي يذاع على شاشة قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، وهو برنامج متنوع الفقرات يهتم بالفن والسينما.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات ريم البارودي حول الحلقة الـ 24 من مسلسل نقل عام وذلك خلال السطور القادمة.

ريم البارودي والحلقة الـ 24

كشفت ريم البارودي عن مفاجأة في الحلقة الـ 24 من مسلسل نقل عام، قائلة: الحلقة الـ 24 دي المواجهه بين الشخصية اللي بقدمها وبين الأب، المشهد 6 صفحات.

الجزء الثاني من نقل عام

ومن الجدير بالذكر، أن تحدثت ريم خلال لقائها عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «نقل عام» قالت: معرفش هيكون في جزء تاني من نقل عام، وخلصنا تصوير 20 حلقة.

دور ريم البادرودي في نقل عام

وتكلمت ريم البارودي عن بعض اسرار دورها في مسلسل «نقل عام» الذي حقق نجاح كبير، وقالت: شخصية صعبة ومركبة وغامقة ودراما، كلها عياط، لما بتشتغلي مع مخرج كبير بتبقي مرتاحة، كان عامل لكل شخصية اختصار ومينفعش اي ممثلة تحط رموش، انا وميريهان وسوسن بدر عاديين عشان كان عايزنا نبقى شبه الناس العادية، والتفاصيل صغيرة لكن بتفرق في الشخصية، اللبس كان لازم يبقى عادي بردو.

ريم البارودي والإستعداد للأدوار

كما كشفت ريم عن كيفية إستعدادها للأدوار وقالت: انا مدرسة قديمة، كنت بشوف نور الشريف بيذاكر في البريك واحنا بناكل، بذاكر الدور واحفظه وانفعل، المخرج قالي هيحصلك حاجة وعندي انفعال بسبب المشاهد، خرجت من المشهد بنهار، والمشاهد صعبه جدا، لولا وجود مخرج كبير بيريح ويهيأ الممثل.

ريم البارودي وعلاقتها بسوسن بدر

وقالت ريم البارودي عن علاقتها بسوسن بدر: سوسن بدر مع السنين بتحلو أكتر خلوقة وكل الوسط بيحبها لإحترامها ومحبتها وطاقتها الإيجابية، وكان في مشهد طلبت أعيده والمخرج قالي ناقصك حاجة واحدة يبقى عندك ثقة في نفسك اكتر من كده، عندك ثقة بس وانت واقفة قدام الكاميرا، وسوسن قالتلي ده حلو جدا، اتمنيت اشتغل مع محمود حميدة وسميحة أيوب اللي انتجتلي فيلم الهاربتان.