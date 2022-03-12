/684924/تعاقد-فرح-شعبان-مع-قناة-etc-على-تقديم-برامج-منوعات

تعاقدت قناة «etc» مع الفنانة والإنفلونسر فرح شعبان على تقديم برامج منوعات على شاشة القناة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

سبب انضمام فرح شعبان لقناة etc

وأوضح هاني العتال، رئيس مجلس إدارة القناة أن انضمام فرح شعبان ل etc يقع ضمن استثمار القناة في المواهب الشبابية المؤثرة في قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، بهدف تقديم محتوى إعلامي راقي يلبي رغبات واحتياجات كافة المشاهدين والمتابعين.

وأشار إلى أن فرح شعبان من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى الترفيهي التي تقدمه ويلقى متابعة وتفاعل الملايين.

فرح شعبان تكشف عن رأيها في السوشيال ميديا

على الصعيد الآخر، قالت فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، إن وسائل التواصل الاجتماعي تأصلت في المجتمع بصورة كبيرة، لدرجة جعلت وجودها أمر حتمي في كل الظروف والأحوال أيًا كان شكلها.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «+18»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مثل الإدمان لدرجة أن الشخص من الممكن أن يكون حزينًا أو في عزاء ورغم ذلك يظل ممسكًا بهاتفه، فالجميع أصبح موجود على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» أو «انستغرام» 24 ساعة، بحسب قولها.

وأشارت «فرح» إلى أنها لا تنادي بمنع الأخبار عن الناس، وإنما تدعو إلى أن يعي كل شخص أهمية الوقت الذي أهدرته مواقع التواصل الاجتماعي، مدللة على ذلك بأن الجميع لا يستطيع الابتعاد عن هذه المواقع.

من جانبه، أعلن علي غزلان خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017 في مايو من العام الماضي، ووقتها وجه غزلان رسالة رومانسية لخطيبته كتب فيها: "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".

وأضاف: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".

واستكمل غزلان رسالته الرومانسية لخطيبته: "أول ما قابلتك حسيت اني أخيراً في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت اني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر اني متأخر.. بس معاكي اكتشفت ان كل حاجة بتيجي في وقتها.. وان المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".

زفاف فرح شعبان وعلي غزلان

ومن ثم احتفل الثنائي بزفافهما، وخطف العروسين الأنظار بإطلالاتهما إلا أن خطأ بسيط أفسد إطلالة العروس

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الغنائية بينهم فقرة غنى فيها علي غزلان، أغنية نمبر وان ورقص فيها على طريقته الخاصة التي تفاعل فيها معه أصدقائه، كما خطف العروسين القلوب بلحظات مؤثرة ففرح شعبان بكت في حضن والدها ، أما علي غزلان ففاجأ الحضور بتقبيل قدم والدته خلال رقصة معها.