«مكنش مكتوب في السيناريو».. حورية فرغلي تكشف سر مشهد ولادة صديقتها مريم في حكايات بنات

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تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن مشهدها الشهير في مسلسل حكايات بنات خلال الجزء الثاني من حلولها ضيفة في برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، كما كشفت حورية عن بعض أسرار المشهد.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات حورية فرغلي حول مشهدها الشهير من مسلسل حكايات بنات وذلك خلال السطور القادمة.

أسرار مشهد حورية فرغلي الشهير

مشهدها الشهير هو مشهد ولادة صديقتها مريم، وحوارها مع طفلة مريم عقب الولادة مباشرة، وقد أشارت حورية أن هذا المشهد لم يكن مكتوبًا في السيناريو الخاص بالمسلسل.

وقالت حورية: المشهد ده مكنش في السيناريو وكنت لسه عارفة من الدكتور موضوع حرماني من الأمومة قبل التصوير بيوم المخرج قالي انتي هتمسكي البنت وترتجلي 10 دقائق، أنا مش عارفة المشاعر دي كلها طلعت ازاي حتى في آخر المشهد قولت للطفلة أنا هسميكي حورية وعشت معاها.

وتابعت حورية موضحة أنن أكثر ما يشعرها بالآم هو حرمانها من الأمومة، ويرجع السبب وراء ذلك أنها تعاني من مرض وراثي في الرحم، الذي حرمها من الأمومة، وقد صرحت حورية من قبل في حوار خاص لها ببرنامج «بوضوح» قبل سنين عديدة في أبريل عام 2016 قائلة: أنا اتحرمت من الخلفة وهكمل 40 سنه خلاص مش عايزة أبقى أم عجوزة ودكتوري كان مديني 10 سنين عشان أتجوز وأخلف فيهم وده محصلش حاليا لازم أشيل الرحم لأنه فيه ورم وراثة وأنا الحمد لله راضية يمكن كنت جبت طفل وطلع عاق أو حرامي.

حقيقة عمليات تجميل حورية فرغلي

وأكدت حورية فرغلي خلال الجزء الأول من إستضافتها في برنامج حبر سري، قائلة: أنا ملعبتش في شكلي وأنا كنت ملكة جمال مصر ومش محتاجة العب في شكلي، وعن ارتباطها خلال هذه الفترة، قالت حورية فرغلي: أنا محدش أتقدملي أنا مش بتعاكس حتى في الشارع.

حورية فرغلي وحالة من الإزدهار الفني

ومن الجدير بالذكر، أن تشارك الفنانة حورية فرغلي في عدد من الأعمال الفنية، إذ عرض لها خلال الأيام الماضية مسلسل «أيام»، أولى أعمالها الفنية بعد عودتها من المرض، كما تشارك في فيلم براءة ريا وسكينة.