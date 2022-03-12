/684922/لأول-مرة-منذ-عشرين-عام-عمرو-أديب-يوجه-رسالة-نارية-لجماهير-نادي-الزمالك

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب خسارة نادي الزمالك أمام الوداد المغربي، بهدف نظيف، قائلا انه أنه من بدايات البشر الذين جهروا بهذه المعلومة " يقصد زمالكاويته".

دوت الخليج

جاء لك خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر مضيفا:" كل عام اقول أن الزمالك سوق يحصل على بطولة الدوري وكاس أفريقيا.. لكن هذه المرة الفريق لن يحصل على شيء وأشك أنه يأخذ المركز الثاني حتى وسوف يستمر في سلسلة اخفاقاته".

عمرو اديب: الزمالك السنادي مش هياخد حاجه خالص لا دوري ولا كاس ولا بطولة أفريقيا

واستطرد الإعلامي عمرو أديب:" الزمالك السنادي مش هياخد حاجه خالص لا دوري ولا كاس ولا بطولة أفريقيا.. اول مرة اقوله الكلام ده من عشرين عام لان الوضع الذي يمر به الزمالك عجيب وغريب".

عمرو أديب: الأن الوضع أصبح غريب في الزمالك

وتابع الإعلامي عمرو اديب منفعلا:" النادي الزمالك عندما كان خالي من محلس الادارة والفلوس كان يحصل على البطولات وكان واقف على رجله وصامد .. أما الأن الوضع أصبح غريب".

بنبني في الفريق من 25 سنة والبناء لم ينتهي حتى الان

واكمل أديب حديثه:" الزمالك عندما امتلك إدارة وفلوس مبقاش فيه فريق، مستنكرا ما قامت به ادارة الفريق اليوم بشأن الاستغناء عن لاعبين بالفريق قائلا:"إدارة الزمالك مشوا نص اللعيبة".

واختتم الإعلامي عمرو اديب حديثه:" في ناس طلعت النهارده قالت ان الفريق محتاج وقفه.. مع اننا بنبني في الفريق من 25 سنة والبناء لم ينتهي حتى الان ".