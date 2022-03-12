/684921/محمد-بركات-أي-لاعب-من-لاعيبة-الزمالك-هيقصر-هيتشتم

تحدث محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق، حول هزيمة الزمالك أمام الوداد بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدري ابطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيوينة على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "هناك تسرع وعشوائية من بعض لاعبي الزمالك في مباراة الوداد".

وأضاف: "فرصة تأهل الزمالك في دوري الأبطال ضعيفة، والجماهير لن تصمت على أي لاعب مقصر داخل نادي الزمالك".

وزاد: "بن شرقي لو شايف إن جمهور الزمالك هيفضل يهتف له يبقى غلطان، هتتشتم ولاعيبة الزمالك مش هتعرف تنزل من بيتها لو فضله على كدا".

وأردف: " أي حد مش هيلعب وهيقصر هيتشتم والجمهور مش هيسكتله، واللاعيبة لازم تعرف دا ومينفعش تروح ترد عليهم".

وأختتم قائلاً: "من حق كل لاعب يطلب الفلوس اللي عايزها حتى لو 20 مليون جنيه، بس في مقابل دا تجيب بطولات لنادي الزمالك".

فيريرا: يجب التكاتف وحل مشاكلنا للفوز بالدوري والكأس

تحدث البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، حول خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري ابطال أفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "متأكد أن هناك لاعبين حالتهم الفنية مميزة، لذلك سأنظر فقط للأمور الفنية وأساعد الإدارة على حل أي مشكلة تخص الفنيات"

وأضاف: "المباراة الماضية أمام الجونة تكرر نفس الأمر، الشوط الأول شيء والثاني شيء آخر، الأداء يتراجع بقوة خلال الشوط الثاني".

تصريحات فيريرا

وزاد: "يجب أن يتكاتف الجميع ونحل مشاكلنا لأن هناك بطولتي الدوري والكأس نريد الفوز بهما، واللعب في البطولة الإفريقية العام المقبل".

وأردف: "مباراة بترو أتليتكو القادمة لها ستكون خاصة ولها أكثر من خيار الأول ليس هناك ضغوط، نستطيع اللعب بشكل جيد، والثاني اللعب بشكل سيء وهذا سيؤكد أن هناك مشكلة ". وعن خروج زيزو قال: "أستبدلت زيزو لتنشيط الهجوم والإحتياج للاعب يلعب بعنف بعض الشيء وكان ذلك هدفي وأعرف زيزو جيداً منذ أن كان يلعب في الدوري البرتغالي".