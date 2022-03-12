/684920/العرافة-لـ-حورية-فرغلي-في-برنامج-حبر-سري-معمولك-سحر-موقف-حالك

كشفت العرافة وهي إحدى الشخصيات التي لها فقرة مخصصة في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلاميه أسما إبراهيم، على شاشة قناة القاهرة والناس، العديد من أسرار حياة الفنانة حورية فرغلي.

دوت الخليج يرصد لكم كشف العرافة لأسرار من حياة حورية فرغلي في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة.

العرافة لـ حورية فرغلي: حد مسلط عليكي العالم الآخر.

أوضحت العرافة لـ حورية فرغلي أن هناك من يعمل على أذيتها وذلك عن طريق تسليط العالم الآخر عليها لتعطيل حياتها.

وتابعت العرافة، قائلةً: في علاقة في حياتك حصل فيها مشاكل كتير جدًا اتهدت بس هتتبني من جديد، في شاب والشاب ده انتي بسببه مش مبطلة تفكير ومش عارفة توصلي لقرار.

وأردفت العرافة كلامها، قائلة: في شخص قريب منك من زمان علاقتك بيه متوترة شوية الحاجات اللي بتشوفيها دي متسلطة عليكي شبه معمولك سحر هما موقفين حالك.

وردت حورية فرغلي على كلام العرافة وأكدته، قائلة: أنا فعلا بشوف بنت وولد من العالم الآخر وبيهزروا معايا كتير دايما بشوف البنت قاعدة على السفرة وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفنلة بس هما طيبين ساعات كنت بحس أن حد بيتنفس بصوت عالي كذا يوم ورا بعض بفتح الشباك لقيت بومتين مش عارفة ايه اللي جابهم.

العرافة لـ حورية فرغلي: في تعطيل في شغلك

وأستكملت العرافة حديثها، قائلةً: في معاناة على المدى القريب وفي مشاكل هتحصل وفي تعطيل لأشخاص انتِ بتحبيهم في حياتك وتعطيل في الشغل كمان وفي واحدة كبيرة في السن تبان هادية ورزينة لكن هي سبب كل الخراب اللي في حياتك.

وأختتمت العرافة كلامها، قائلةً: في واحد قاعد مستنيكي وبيحبك وفي نصرة ليكي وعدالة أنتِ في حالة انتصار طول الوقت وأنتِ السبب في تطويل الوقت عاملة بينك وبين اللي عايزاه مانع أنتي عندك عقيدة عن الحب مبتغيريهاش ولكن لازم تغيريها.

معلومات عن حورية فرغلي

ولدت حورية 18 أكتوبر 1976 وهي ممثلة مصرية ولدت وعاشت في الإمارات، وعادت إلى بلدها مصر في عام 2009 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها «نور السمري»، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية. اتجهت إلى التمثيل بعام 2010 وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية و كانت أول بطولة لها في التلفزيون من خلال مسلسل ساحرة الجنوب.