/684919/مصر-تنضم-لبيان-مشترك-بمجلس-حقوق-الإنسان-يطالب-بالنفاذ-العادل-للقاحات-والأدوية

في إطار فعاليات الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب أفريقيا وتايلاند، في بيان مشترك، المجتمع الدولي بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم، وذلك في إطار حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

دوت الخليج

أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرًا حاسمًا لمكافحة "الأوبئة المزمنة" مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلاً عن الأمراض الأخرى،.

حيث دعت مصر المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، لضمان إتاحة هذه اللقاحات والأدوية للجميع، في كل مكان دون تمييز.

مصر تنضم لبيان مشترك بمجلس حقوق الإنسان يطالب بالنفاذ العادل للقاحات والأدوية

أضاف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين أن البيان المشترك أكد الحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والعالية الجودة وبأسعار معقولة، معربًا عن الأسف لتلقي أقل من ١٥٪ فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-١٩ حتى الآن، ومشددًا على أهمية التغلب على التفاوتات في الوصول وتعزيز التوزيع العالمي للقاحات والأدوية.

ودعا البيان المشترك بمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة، وكذلك تعزيز وتوسيع الإنتاج الإقليمي والمحلي من خلال تشجيع الأساليب المبتكرة للشراكات العالمية وعمليات نقل التكنولوجيا، مؤكداً أهمية أن تكون اللقاحات الخاصة بكوفيد-١٩ في متناول الجميع على الفور، ولا سيما للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً حول العالم، وبما يوفر الأمان للجميع.