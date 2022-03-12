/684918/هل-يقصد-أشرف-زكي-كريم-مغاوري-يفتح-النار-برسالة-مجهولة-حسبي-الله-ونعم-الوكيل-في-اللي-كسر-نفسي

دوت الخليج

وخرج كريم مغاوري في بث مباشر وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كسر نفسي.. قعدت البيت وحشة والحمدلله ابويا محترم ورغم منصبه ملهوش دعوة بحد ومش بيسعى عشان يجمع أصوات في الانتخابات".

حالة كريم مغاوري النفسية

يشار إلى أن الفنان كريم مغاوري، نجل الفنان القدير سامي مغاوري، يواصل إثارة الجدل حوله وذلك عقب دخوله في حالة إكتئاب شديدة، بسبب عدم مشاركته في السباق الرمضاني 2022، وكتب كريم مغاوري عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: «بشكر كل الأصدقاء الأعزاء واخواتي الغاليين اللي اطمنوا عليا هي فترة وهتعدي بعون الله، وربنا يهدينا ويرزقنا الرضا من عنده، احنا ملناش غير ربنا، شكرا للصحفيين اللي حبوا يطمنوا عليا ويعرفوا حالتي، أنا عادي مريض اكتئاب وبتعالج، شعري مش منكوش، وبنزل وبضحك وبهزر وبخرج وبقعد في أوضتي كتير في الضلمة وبحزن وبعيط وببعد عن الناس وبحاول أقاوم أي ضغط نفسي هو مريض الاكتئاب كده كل حاجة وعكسها عادي ، بس منهم لله اللي بيزودوه علينا ..الحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله».

كريم مغاوري يكشف تفاصيل تعرضه لاكتئاب

وكان قد صرح كريم مغاوري في وقت سابق عن دخوله في حالة إكتئاب شديدة، فقال: «مش قادر اكون متفائل او اكدب واتظاهر إني متفائل انا مريض اكتئاب وبتعالج منه وكان نفسي اكون قوي واقدر اقاومه بس مقدرتش، كان نفسي يكون ليا اي عمل في رمضان بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله .. كان نفسي اعمل عمرة بس ربنا يكتبهالي على خير في وقت هو محددة، النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من انسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس اظهر بشكل اني انسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى و١٤ قرص منوم عشان انام ومفيش فايدة يارب لو كان ده تكفير ذنوب انا راضي والحمد لله والرزق بأيد ربنا وكسرة نفسي بطلب من ربنا يجبر بخاطري يارب».