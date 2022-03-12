«هسقفلكم».. انبهار لجنة تحكيم الدوم بالمتسابقان سعد سمير وياسمين عمر

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تفاجأت لجنة التحكيم بأداء المتسابق سعد سمير والمتسابقة ياسمين عمر في أولى حلقات المراحل الأخيرة من برنامج الدوم بوابة النجوم حيث قدما مشهدًا من مسرحية الأرتيست والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق لجنة التحكيم على أداء المتسابق سعد سمير والمتسابقة ياسمين عمر وذلك خلال السطور القادمة.

لجنة التحكيم وأداء سعد سمير وياسمين عمر

نال أداء المتسابقين إعجاب الفنانة ليلى علوي وقد وجهت رسالة لهما، قائلة: هتحققوا حلمكم وتمثلوا عندكم حضور وإيجابية وتخيلتكم في الكاميرا ودمكم خفيف وتعبيراتكم كويسة حببتونا في الحب تحت السلم.

كما كان تعليق المخرج تامر محسن، كالآتي: مالكمش دعوة بالنتيجة الموهبة هتوصل والممثل الشاطر بيعلي زميله والكيمياء بينكم بتخلي المشهد يعلى وفيه درجة عالية من التوافق وعلشان عندك 18 يا سعد أنا هسقفلك.

كما أشاد المايسترو نادر عباسي بـ التوافق الذي بينهما، وعلق قائلًا: لايقين على بعض صوتيًا، ومخارج الصوت لايقة والمشهد هايل وانتوا أثرتوا فينا وصدقناكم.

مواعيد عرض برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر، أن يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON، وتشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

تفاصيل برنامج الدوم للمواهب

وتعود بداية برنامج «الدوم» إلى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني وغيرها من المواهب.

وحققت الحلقات السابقة نسب مشاهدات عالية من البرنامج، كما تابعه جمهور عريض، لأنه أول برنامج لإكتشاف المواهب مصري 100%.