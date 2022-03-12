/684916/نشرة-أخبار-الفن-بثينة-رشوان-تعرض-مسرحيتها-الجديدة-رغم-وفاة-شقيقتها-نيفين-مندور-تكشف-كواليس-صادمة-حول-قضية-تعاطيها-المخدرات-وهذا-سبب-توجيه-ليلى-علوي-نقد-لازع-لإحدى-متسابقات-فئة-التقديم

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

نيفين مندور تكشف كواليس صادمة حول قضية تعاطيها المخدرات

حلت اليوم الفنانة نيفين مندور الشهير بـ فيحاء ضيفة في برنامج كلام الناس المعروض على شاشة قنانة MBC مصر، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وصرحت نيفين حول قضية المخدرات الخاصة بها خلال الحلقة.

وتحدثت الفنانة نيفين مندور حول هذه القصية بإستفاضة، وقالت: بإختصار شديد عشان الموضوع ده بالنسبالي عشان بيضايقني، الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا، فحبوا يكسروا بيا وانا اللي رحت في الرجلين، وبقى هو حبيبي الله يرحمه بين نار بنته وسمعته، وسمعته دي جيه في سمعة بنته كمان، بس ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة يعني، ومحدش قدر يشكك فيها.

وتابعت نيفين، قائلة: فكرت كتير اطلع اقول بس ردود فعل الناس هي اللي خلتني ماردش، وعشان 90% من ةالناس شايفني بالصورة الحقيقة، هصلح لمين؟ لشوية ناس مريضة؟ مش دول اللي يفرقوا معايا، وكنت سايباها اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق عنه ما صدق انا اللي يفرق معايا ربنا واهلي.

وأردفت، قائلة: والموضوع جيه في وقت ما أمي اتوفت في 16 يناير 2013 والقضية كانت في 13 مارس 2013 وبعدين عملت حادثة بعربيتي 28 مارس طيرت من فوق مقطورة.

«مبنقولش كده قدام الكاميرا».. نقد لاذع من ليلى علوي لإحدى متسابقات فئة التقديم

أثارت المتسابقة مريم حسن من فئة التقديم التلفزيوني ضجة كبيرة، أمام لجنة التحكيم التي تتكون من الفنانة ليلى علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن، وذلك في أولى حلقات المراحل الأخيرة من برنامج الدوم بوابة النجوم.

وجاء تعليق ليلى علوي على أداء مريم حسن كالآتي: مريم أنتي جميلة جداً يعني مخارج الألفاظ وحروفك وتعابير وشك وقفتك، بس لما يوسف عثمان سألك قولتي آه مرتين، واحنا في المكانة دي وقدام الكاميرات بنقول أيوه.

بعد تشييع جثمان شقيقتها.. بثينة رشوان تتراجع عن إلغاء عرض مسرحيتها

أثارت الفنانة بثينة رشوان ضجة كبيرة بعد وفاة شقيقتها اليوم الجمعة بشكل مفاجيء حيث انتشرت أنباء عن إلغاء عرض مسرحيتها الجديدة الليلة.

كشف الفنان خالد عبد الحميد قبل قليل عن وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان بجانب إلغاء عرض مسرحيتها التي تحمل اسم "في انتظار بابا” وكان من المقرر اقامته الليلة على خشبة المسرح القومي.

وكتب الفنان خالد عبدالحميد في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت شقيقة الفنانة بثينة رشوان وإلغاء عرض (في انتظار بابا)، الليلة الجمعة على المسرح القومي، للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان”.

وشيعت بثينة رشوان جنازة شقيقتها من مسجد الرحمن الرحيم حيث تم دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر، وسيقام العزاء اليوم الجمعة منطقة النرجس بالتجمع الخامسس.

وعلى الرغم من ذلك رفضت الفنانة بثينة رشوان توقف عرض مسرحيتها اليوم الجمعة والتي تحمل اسم " في انتظار بابا” بعد وفاة شقيقتها.