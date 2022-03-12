أمير مرتضى: مهلة طارق حامد للتجديد انتهت.. والزمالك مش محتاج بن شرقي حالياً

/684914/أمير-مرتضى-مهلة-طارق-حامد-للتجديد-انتهت-والزمالك-مش-محتاج-بن-شرقي-حاليا

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر الأحداث داخل الفريق عقب الخسارة من الوداد المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت 2 ببرنامج "جمهور التالتة": اجتمعت مع طارق حامد الخميس الماضي عندي في البيت بحضور وكيله يحيى علي، و قولتله الزمالك يريدك وهيقدرك و يديك اللي عايزه، قالي انا مستني عرض قوي في الصيف".

تصريحات أمير مرتضى

وأكمل: "طارق حامد قالي عندي عرض سعودي وعايز مهلة أصلي استخارة وأفكر، لكن في النهاية المهلة خلصت ومردش عليا واحنا مش هننتظر حد وهو كد أكنه بيعتذر بشياكة".

وزاد: "الزمالك مش محتاج أشرف بن شرقي فنياً في الوقت الحالي، ولو كان عقده ممتد لكانت تمت إعارته".

وأردف: "قرارات رئيس النادي ليست إنفعاليه ولكن تم أخذ هذه القرارات من قبل مباراة الوداد، ونحن نعلم أنها قرارات صائبة".

وأشار: "في لاعيبة بتاخد عرض الزمالك تحطه في الدرج و تبدأ تدور علي عروض خارجية، أحنا مش عايزين نحط اللاعيبة في مواجهة مع الجمهور، ولكن يجب مراعاة كرامة النادي".د

وأختتم: "فضلنا ساكتين علي إستفزازات بعض اللاعبين وصور مع الوكلاء واللي يقول صور جديدة ولا قديمة".

عدم التجديد لبن شرقي وأبو جبل.. مرتضى منصور يخرج بقرارات نارية بعد خسارة الزمالك أمام الوداد

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الزمالك أمام الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات على صفحته الرسمية أعلن من خلالها بعد التجديد لكلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد، بعد إقتراب توديع دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

قرارات مرتضى منصور

بجانب عرض سيف الدين الجزيري للبيع وتغريم محمود علاء 200 ألف جنية لإشباكه مع الجماهير، كما أعلن إيقاف مستحقات جميع اللاعبين لنهاية الموسم، والإعتماد على بعض لاعبي فرق الناشئين مواليد 2003.

وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي: "المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع. وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير . وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم . والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري" .

فيريرا: يجب التكاتف وحل مشاكلنا للفوز بالدوري والكأس

تحدث البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، حول خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري ابطال أفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "متأكد أن هناك لاعبين حالتهم الفنية مميزة، لذلك سأنظر فقط للأمور الفنية وأساعد الإدارة على حل أي مشكلة تخص الفنيات"

وأضاف: "المباراة الماضية أمام الجونة تكرر نفس الأمر، الشوط الأول شيء والثاني شيء آخر، الأداء يتراجع بقوة خلال الشوط الثاني".

تصريحات فيريرا

وزاد: "يجب أن يتكاتف الجميع ونحل مشاكلنا لأن هناك بطولتي الدوري والكأس نريد الفوز بهما، واللعب في البطولة الإفريقية العام المقبل".

وأردف: "مباراة بترو أتليتكو القادمة لها ستكون خاصة ولها أكثر من خيار الأول ليس هناك ضغوط، نستطيع اللعب بشكل جيد، والثاني اللعب بشكل سيء وهذا سيؤكد أن هناك مشكلة ". وعن خروج زيزو قال: "أستبدلت زيزو لتنشيط الهجوم والإحتياج للاعب يلعب بعنف بعض الشيء وكان ذلك هدفي وأعرف زيزو جيداً منذ أن كان يلعب في الدوري البرتغالي".

وأشار: "أعرف كيف يحب جمهور الزمالك ويسعى دائما لتحقيق البطولة، لذلك هم في حالة حزن كبيره الأن".