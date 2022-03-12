/684913/مبنقولش-كده-قدام-الكاميرا-نقد-لاذع-من-ليلى-علوي-لإحدى-متسابقات-فئة-التقديم

أثارت المتسابقة مريم حسن من فئة التقديم التلفزيوني ضجة كبيرة، أمام لجنة التحكيم التي تتكون من الفنانة ليلى علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن، وذلك في أولى حلقات المراحل الأخيرة من برنامج الدوم بوابة النجوم.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق لجنة التحكيم على أداء المتسابقة مريم حسن من فئة التقديم وذلك خلال السطور القادمة.

لجنة التحكيم والمتسابقة مريم حسن

وجاء تعليق ليلى علوي على أداء مريم حسن كالآتي: مريم أنتي جميلة جداً يعني مخارج الألفاظ وحروفك وتعابير وشك وقفتك، بس لما يوسف عثمان سألك قولتي آه مرتين، واحنا في المكانة دي وقدام الكاميرات بنقول أيوه.

وكان تعليق المخرج تامر محسن كالآتي: الأداء المتكلف مش حميم وممكن تبقي بـ شخصيتك مش لازم تقولي أنا بعرف أكون زي المذيعين.

مواعيد عرض برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر، أن يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON، وتشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

تفاصيل برنامج الدوم للمواهب

وترجع بداية برنامج «الدوم» إلى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في غاية الساعادجة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني وغيرها من المواهب.

وتستكمل الحلقات المقبلة تأهل المواهب للمرحلة الثالثة من برنامج الدوم والتي تعد النهائية، في مزيد من المنافسات بين المتسابقين، ويذاع البرنامج في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر قناة on في تمام الساعة العاشرة مساء.

وحققت الحلقات السابقة نسب مشاهدات عالية من البرنامج، كما تابعه جمهور عريض، لأنه أول برنامج لإكتشاف المواهب مصري 100%.