سامح شكرى يبحث هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة جهود التحضير لـ قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.





وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التى تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يُسهم فى تعزيز العمل الدولى لمواجهة تغير المُناخ على جميع الأصعدة. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك خلال الاتصال تناوُل موضوعات عمل المُناخ ذات الأولوية، كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

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