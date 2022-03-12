مفتى الجمهورية يوضح حكم الزواج والطلاق عبر وسائل التواصل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنَّ الرسائل والمكاتبات لا يقع بها الطلاق إلا بالنيَّة، لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته، فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شىء عليه، وهذا لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، فى معرض ردِّه على سؤال يستفسر عن حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغى أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقُّق من وقوع الطلاق.

ولفت المفتى، النظر إلى أن الطلاق عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى يدخل فى إطار الطلاق المكتوب، ولا يمكن الحكم عليه إلا بالتحقيق والجلوس مع الزوج الكاتب وكذلك بحضور الزوجة فى بعض الحالات.

وعن حكم إتمام الزواج عن طريق إرسال رسالة مكتوبة من الزوج بأنه تم الزواج، أكَّد أنَّ هذا عبث، فالزواج عقد جليل لا يتمُّ إلا بمقوِّمات واضحة منها الإيجاب والقبول والشهود والصداق وغيرها، وهناك عبارات لبعض العلماء المعاصرين كانت أكثر كشفًا وبيانًا؛ كالشيخ محمد أبو زهرة الذى عرَّف هذا العقد بقوله: "عقد يفيد حِلَّ العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويُحدِّد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات".

وشدَّد مفتى الجمهورية على أنَّ رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، ووُصفت بأوصاف عديدة فى القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ، فالزواج الشرعى والرسمى يتَّصف بسمات معينة، ويمرُّ بمراحل عديدة لإتمامه، بدءًا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد، وغيرها من الأمور المتَّفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع.

واستدلَّ على ذلك بقول الإمام القرافى المالكى بعِظم عقد الزواج عن غيره من العقود بقوله: "إنَّ الشىء إذا عظم قدره شدَّد فيه الشارع ما لم يشدِّد فيما ليس كذلك، ولما كان النكاح عظيم الخطر، جليل القدر، لأنه سبب بقاء النوع الإنسانى وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب وغير ذلك من المصالح، لما كان الأمر كذلك شدد فيه الشارع ما لم يشدد فى البيع، نظرًا لسهولة أمر البيع".