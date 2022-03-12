رئيس وزراء دولة أندورا يزور أسوان فى جولة سياحية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة الدكتور عبدالمنعم سعيد، فى بيان اليوم إن جولة رئيس وزراء أندورا والوفد المرافق له، شملت معبدى رمسيس بمدينة أبوسمبل أقصى جنوب البلاد، ومعبد فيلة بمدينة أسوان، وعددا من المعالم الأثرية والسياحية الأخرى، بجانب جولة حرة فى السوق السياحى بمدينة أسوان.

وأضاف أنه عقب الجولة السياحية لرئيس الوزراء برفقة عدد من أصدقائه فى محافظة أسوان غادر إلى القاهرة؛ لاستكمال جولته السياحية التى بدأها يوم الأربعاء الماضى فى أسوان، وكان معظمها على باخرة سياحية.

وتقع دولة أندورا أو إمارة أندورا جنوب غربى أوروبا فى جبال البرانس الشرقية وتحدها إسبانيا وفرنسا، وتعد سادس أصغر دولة فى أوروبا، حيث إن مساحتها تبلغ 468 كم²، ويبلغ عدد سكانها نحو 85 ألفًا و645 نسمة.