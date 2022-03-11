/684910/ريم-البارودي-عن-مسلسها-الرمضاني-القادم-دوري-مبسطنيش

حلت اليوم الفنانة ريم البارودي ضيفة مع الإعلامية الإعلامية شيرين سليمان في برنامج Spotlight الذي يذاع على شاشة قناة صدى البلد، وهو برنامج خاص بكل ما يدور في حياة نجوم السينما والمهرجانات السينمائية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة ريم البارودي في برنامج Spotlight وذلك خلال السطور القادمة.

أعمال ريم البارودي الفترة القادمة

وكشفت ريم خلال اللقاء عن أعمالها القادمة، قائلة: حدوتة مع تامر حمزة من 5 حلقات، بنات السباعي وانا مستنياها بفارغ الصبر وبتدي مسدج حلوة للرجالة.

وأردفت حول أعمالها في رمضان، قائلة: لكن الجديد مبسطنيش وممكن يبسط حد تاني مع أنه في رمضان هو عمل كوميدي يس انا محستش نفسي فيه عشان بعد شخصيتين شيماء وياسمين، ومحستش نفسي في المسلسل ولا مع الأساتذة الفنانين.

وتابعت ريم: اتمنى اشتغل مع الشركة المتحدة، انا اشتغلت مع الاساتذة الكبار وربنا كرمني كتير اوي، وشايفة نفسي واخدة حقي طول مانا مبسوطة.

أما عن علاقتها العاطفية خلال الفترة الحالية، قالت: لا مفيش حاجة حلوة.

معلومات عن ريم البارودي

ولدت ريم 6 أكتوبر 1978 وتبلغ من العمر 44 عام، وبدأت ريم مشوارها الفني بالعمل في الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلي لها في مسرحية (دستور يا أسيادنا)، وبعدها قامت بالعديد من الأدوار. وقد حققت نجاحاً كبيراً في هذه الأدوار، وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها وخاصة أن النقاد السينمائين عدوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل ممتاز ومطابق للصورة التي تجسدها. بدأت مشوارها في تصوير الإعلانات في سن مبكرة حيث كانت تبلغ الخامسة عشر من عمرها، ثم انتقلت إلى التمثيل، وقامت بدور صابرين في مسلسل حدائق الشيطان ولاقت نجاحاً كبيراً، وبعد نجاحها في تجسيد شخصية صابرين من خلال مسلسل «حدائق الشيطان» انهالت عليها العروض التليفزيونية.

ولها العديد من الأعمال البارزة، وجاءت المسلسلات مثل: مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، مسلسل حدائق الشيطان، مسلسل قلب امرأة، مسلسل نقطة نظام، مسلسل أزهار.

والعديد من الأفلام، مثل: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه.