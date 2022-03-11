/684906/ممنوع-نحط-رموش-ريم-البارودي-تكشف-أسرار-عن-كواليس-مسلسل-نقل-عام

حلت اليوم الفنانة ريم البارودي ضيفة في برنامج Spotlight الذي يذاع على شاشة قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، وتقوم في كل حلقة منفصلة بإستضافة أحد نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات ريم البارودي في برنامج Spotlight مع شيرين سليمان وذلك خلال السطور القادمة.

دور ريم البادرودي في نقل عام

صرحت ريم البارودي عن بعض اسرار دورها في مسلسل «نقل عام» الذي حقق نجاح كبير، وقالت: شخصية صعبة ومركبة وغامقة ودراما، كلها عياط، لما بتشتغلي مع مخرج كبير بتبقي مرتاحة، كان عامل لكل شخصية اختصار ومينفعش اي ممثلة تحط رموش، انا وميريهان وسوسن بدر عاديين عشان كان عايزنا نبقى شبه الناس العادية، والتفاصيل صغيرة لكن بتفرق في الشخصية، اللبس كان لازم يبقى عادي بردو.

ريم البارودي والإستعداد للأدوار

كما تحدثت ريم عن كيفية إستعدادها للأدوار وقالت: انا مدرسة قديمة، كنت بشوف نور الشريف بيذاكر في البريك واحنا بناكل، بذاكر الدور واحفظه وانفعل، المخرج قالي هيحصلك حاجة وعندي انفعال بسبب المشاهد، خرجت من المشهد بنهار، والمشاهد صعبه جدا، لولا وجود مخرج كبير بيريح ويهيأ الممثل.

ريم البارودي وسوسن بدر

وتكلمت ريم البارودي عن علاقتها بسوسن بدر، وقالت: سوسن بدر مع السنين بتحلو أكتر خلوقة وكل الوسط بيحبها لإحترامها ومحبتها وطاقتها الإيجابية، وكان في مشهد طلبت أعيده والمخرج قالي ناقصك حاجة واحدة يبقى عندك ثقة في نفسك اكتر من كده، عندك ثقة بس وانت واقفة قدام الكاميرا، وسوسن قالتلي ده حلو جدا، اتمنيت اشتغل مع محمود حميدة وسميحة أيوب اللي انتجتلي فيلم الهاربتان، وشركة فنون مصر ف في دايما مبارة بين الوجوه الجديده والحاليه والقديمه.

حقيقة الجزء التاني من نقل عام

وتحدثت ريم عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «نقل عام» قالت: معرفش هيكون في جزء تاني من نقل عام، وخلصنا تصوير 20 حلقة.

سبب تسميتها بـ رادار البارودي

كما كشفت ريم البارودي عن سبب تسميتها بـ رادار البارودي من قبل محمد محمود عبد العزيز، وقالت: اتعاملت معاه كفنان أنا بروشه خالص وببتدي أصوره استوريز واصوره وهو قاعد.