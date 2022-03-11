/684915/د-هالة-حداد-تحذر-المرأة-من-هذه-الأمور-عند-اختيار-شريك-حياتها-اللي-مايحترمش-أمه-هيحترمك-ازاي-فيديو

قالت د. هالة حداد أن قرار اختيار الزوج أو الزوجة يقع على كاهل الأسرة جميعا وليس الشخص فقط، متابعة في حديثها:" لازم الأسرة كلها تاخد قرار الزواج وليس البنت أو الرجل فقط".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائها عبر برنامج ماما دوت اوم تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى المذاع على قناة دي ام سي ، مضيفة:" انه من المهم ان الاسرة تاخذ القرار مع الشخص.. ولازم استشير واستخير في هذا الامر".

د. هالة حداد تحذر المرأة من هذه الأمور عند اختيار شريك حياتها: «اللي مايحترمش أمه هيحترمك ازاي».. فيديو

ونوهت إلى ضرورة معرفة الاحترام والتفاعلات في الأسرة بالنسبة للشخص، بالاضافة الى التعاملات المادية لان هذا الامر يختلف من شخص لاخر ويتسبب في كثير من المشكلات".

وتابعت د. هالة حداد انه يجب النظر للتفارب الفكري موضحة:" حاجات صغيرة وبتفرق في المستقبل، وهذا الامور تظهر من خلال الاحاديث مع بعض قبل الزواج".

ولفتت د. هالة حداد إلى أنه يجب الحذر من الخلافات العائلية مع الرجل وأهله قائلة:" الللي ما بيحترمش أمه هيحترمك ازاي".

واستعرضت الإعلامية فاطمة مصطفى عدد من الحالات التي عانت وتضررت من تدهل الأهل في حياتهم الزوجية بشكل كبير ومبالغ فيه.

جاء ذلك عبر برنامجها المذاع على قناة ماما دوت اوم المذاع على قناة دي ام سي حيث قال أحد المتضرريمن من هذا الأمر :" شقيقة زوجتي كانت عارفة كل حاجة عن حياتنا.. واشتكيت لزوجتي ثم لوالديها منها للتدخل في امور شخصية.. ولكن لم يتم حل الأمر وحدثت المشاكل بسبب هذا الامر".

الإعلامية فاطمة مصطفى تستعرض نماذج متضررة من تدخل الأهل في حياتهم الزوجية

فيما جاءت حالة أخرى مستعرضة مشكلتها قائلة:" اخت جوزي كانت بتقولي اخويا يقلع التيشرت وتغسليه علطول... وفي مرة جوزي رجع من الشغل وكان تيشرته مغسولوسأل عليه .. وقام بعمل مشاكل بسبب هذا الامر .. وايقنت بعد ذلك أن شقيقته وراء كل هذه الامور".