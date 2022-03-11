/684911/الإعلامية-فاطمة-مصطفى-تستعرض-نماذج-متضررة-من-تدخل-الأهل-في-حياتهم-الزوجية

استعرضت الإعلامية فاطمة مصطفى عدد من الحالات التي عانت وتضررت من تدهل الأهل في حياتهم الزوجية بشكل كبير ومبالغ فيه.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر برنامجها المذاع على قناة ماما دوت اوم المذاع على قناة دي ام سي حيث قال أحد المتضرريمن من هذا الأمر :" شقيقة زوجتي كانت عارفة كل حاجة عن حياتنا.. واشتكيت لزوجتي ثم لوالديها منها للتدخل في امور شخصية.. ولكن لم يتم حل الأمر وحدثت المشاكل بسبب هذا الامر".

الإعلامية فاطمة مصطفى تستعرض نماذج متضررة من تدخل الأهل في حياتهم الزوجية

فيما جاءت حالة أخرى مستعرضة مشكلتها قائلة:" اخت جوزي كانت بتقولي اخويا يقلع التيشرت وتغسليه علطول... وفي مرة جوزي رجع من الشغل وكان تيشرته مغسولوسأل عليه .. وقام بعمل مشاكل بسبب هذا الامر .. وايقنت بعد ذلك أن شقيقته وراء كل هذه الامور".