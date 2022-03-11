مصلحة الضرائب ترد على حديث نقيب المهن التمثيلية بشأن ضرائب الفنانين: كلام مغلوط.. فيديو

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تحدث الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، عن الازمة بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية ، موضحا ان مصلحة الضرائب لا تألو جهدا لأي ممول موجود في دعمه، منوها انه تقديرا لفناني مصر تم انشاء مركز كبار ممولي المهن الحرة ومنهم الفنانين للاستفادة منه.

دوت الخليج

مصلحة الضرائب ترد على حديث نقيب المهن التمثيلية بشأن ضرائب الفنانين: كلام مغلوط

وتابع خلال لقاءه عبر برنامج الحدث اليوم المذاع على قناة الحدث، أنه غير مقبول ان يتم الحديث عن وجود ارهاب من مصلحة الضرائب، موضحا ان القانون تحدث عن التصرف في السلع الموجوده ضمن الخدمات المهنية والتي تخضع للضريبة، مضيفا:" قد يكون هناك مشكلة في التطبيق وهو أمر طبيعي".

رد د.سيد صقر على نقيب المهن التمثيلية

واستطرد الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب،:" اشرف زكي تحدث عن تقديم الاقرار بمجلس النواب، والذي يكلف الفناننن مع المحاسب 3000 جنيه على حد قولهم، ولكن هذا الأمر مغلوط.

سيد صقر: الاقرار مش مطلوب كل شهر

وتابع الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، أن الحديث عن تقديم الاقرار بشكل شهري من الفنانين أمر مغلوط لأن تقديم الاقرار يتم التعامل معه كحد ادنى مرتين أو مرة في السنة، مضيفا:" الاقرار مش مطلوب كل شهر ".