تركت المنزل لخلافات أسرية.. الأمن يعيد طالبة المنيا المختفية

انتشرت في الأونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تغيب إحدى الفتيات بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وكشف الأجهزة الأمنية حقيقة هذه الواقعة.
وبالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من والد الفتاة المشار إليها يفيد بتغيب نجلته "طالبة" عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى ذلك .
وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الفتاة وتم إعادتها لذويها وتبين تركها للمنزل لخلافات أسرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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