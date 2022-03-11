محمد فريد ومنة المصري يقدمان مشهد لمسرحية "الجرن" بآخر تصفيات المرحلة الثانية بـ"الدوم"

قدم كلا من محمد فريد ومنة المصري، مشهد من مسرحية "الجرن" من تأليف جورج شحادة، وذلك بآخر حلقة من تصفيات المرحلة الثانية لبرنامج الدوم، أمام لجنة التحكيم والتي تضم، الفنانة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار نادر عباسي، على قناة ON.

وأشاد الفنان تامر محسن بأداء الفنانين الشباب،"حبيت المشهد جدا والتفاصيل وساعات بتمثلوا في النفس، وخطواتكم على المسرح جيدة"، فيما أشادت الفنانة ليلى علوي، بالمشهد قائلة:"كنتوا كويسين جدا، وعملتوا مشهد كويس جدا".

وحكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر، حيث تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.