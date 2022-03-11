جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس شتوى بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا. كما يستمر نشاط الرياح على جميع الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتسبب اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وتتجاوز ارتفاع الامواج 3 أمتار. وترجع هذه الأجواء لتمركز مرتفع جوى على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة يدفع كتلة هوائية باردة تؤثرعلى شمال إفريقيا. ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الانخداع فى التغير السريع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة وعدم تخفيف الملابس، خصوصًا خلال فترات الليل والصباح الباكر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تحذر: أجواء باردة على جميع الأنحاء لمدة أسبوع مقبل (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.