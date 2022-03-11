/684909/رضا-عبد-العال-فيريرا-رجله-والقبر-جيل-الزمالك-الحالي-انتهى

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته: "الجيل دا في الزمالك انتهى، محدش يستحق يجدد بما فيهم طارق حامد، وبن شرقي كان لازم يقعد وميلعبش من أول الموسم"

وأضاف: ""أول الإصلاح لازم يحصل غربله في فريق الزمالك واللاعيبة دي لازم تتسرح، والتعاقد مع 10 لاعيبة على الاقل محترميين بأي تمن وبأي سعر".

وأكمل: " فيريرا عفا عليه الزمن خلاص وهو فعلا كبير في السن ومش شايف قدامه دا “رجله والقبر”، والدليل أنه بيطلع زيزو أحسن لاعب في الفريق النهاردة ودا مجرد بداية هنشوفو لسه في المباريات الجاية".

تصريحات رضا عبد العال

وأردف: "فريق الزمالك حاجة تحزن أزاي اللاعيبة دي تلعب في فريق كبير بحجم الزمالك، كل خطوط الفريق حاجة كارثية".

رضا عبد العال يهاجم أوناجم والمثلوثي

وعن حمزه المثلوثي قال: "المفروض المثلوثي دا يمشي وميرجعش تاني، أحمد عيد اللي طلع إعارة قده مليون مرة".

وأشار: "محمد أوناجم اللي جابو لازم يتحاسب من ساعت ما جيه وهو مجابش هدفين ولا عمل 2 أسيست على بعض، وبن شرقي واضح أنه مش مركز خلاص ولازم يقعد عشان ميعملش زي ساسي".

وأختتم قائلاً: " جماهير الزمالك هي اللي طالبت أن فيريرا يجي وهي اللي هتطلب أنه يمشي، لأنه مدرب معندوش فنيات والدليل تغيره زيزو أنه يغير أفضل لاعب في الماتش".

فيريرا: «تقريباً أصبح الزمالك خارج بطولة أفريقيا»

تحدث جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تقريباً أصبح الزمالك خارج بطولة أفريقيا، لدينا مواجهتين إذا فزنا بهم فمن الصعب عدم حصد بترو أتليتكو نقاط". وزاد "الأمر غير مرضي بالنسبة لي ولجماهير الزمالك ، فنحن لم نخسر التأهل اليوم بل خسرناها من قبل ذلك".

وواصل: "هناك مشكلة واضحة لا أعرف أساسها، وهي أني رأيت اللاعبين خارج المباراة من الشوط الثاني بعد تميزنا في الشوط الأول وتقديم أداء جيد".

وأردف: "الفريق تفكك بعدما تلقينا هدف في أول الشوط الثاني هذه مشكلة، فأنا توليت المسؤولية منذ 3 أيام وليس لدي الوقت أو المقدرة على استيعاب الأمور كلها في ذلك الوقت".