/684908/تعليم-دمياط-يحصد-المركز-الأول-للمرحلة-الإعدادية-بمسابقة-دوري-المكاتب

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث “الابتدائية – الإعدادية – الثانوية" وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تلقى فاكس تهنئة الأستاذ أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مصر بفوز مدرسة الزرقا الإعدادية بنات، بإدارة الزرقا التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية.

وأوضح "أحمد موسى" الرائد العام لاتحاد طلاب مصر أن الاتحاد العام نظم التصفية القمية لمسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث لإزكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وإكساب الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية ثقافة التطوع والعمل الفريقي، بالإضافة إلى تأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الطلاب في تنفيذ برامج وأنشطة الاتحادات الطلابية للمساهمة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، وكذلك تمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المجتمعية. مشيرا أن شروط المسابقة هى تلبية احتياج حقيقي للطلاب أو المدرسة أو المجتمع وأن تكون نابعة من اختيار الطلاب بعد اكسابهم مهارات دراسة الاحتياجات والأولويات وتحليل المشكلة على أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المحلي في التعاون مع المجتمع المدرسي.

وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالات يوم الشهيد

احتفل" تعليم دمياط" اليوم الأربعاء، بيوم الشهيد في إحتفالية كبيرة لمدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والعقيد د.م سعيد حلمي عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة والقادة العسكريين لمدارس المحافظة وعدداً من القيادات التعليمية والطلبة والطالبات بالمحافظة، شمل الحفل فقرات شعرية وغنائية واستعراضية.

وخلال الاحتفال ألقى عقيد د.م سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، كلمته التي عبر فيها عن ذكرى الشهيد التي توافق يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. وألقى الدكتور "خالد خلف" كلمته التي وجه فيها رسالة شكر وتقدير ومحبة لرجال القوات المسلحة الدرع الحامي لمصرنا العزيزة ولشهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة. وهنأ "خلف" الشعب المصري العظيم وابطال الجيش المصري، متمنيا دوام الاستقرار لمصرنا الحبيبة بفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تعليم دمياط يطلق المهرجان الكشفى

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة طارق النشوقاتي المهرجان الرياضي بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة. وذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.