/684907/فوز-النبراوى-بـ-٦٥٩-صوت-فى-أنتخابات-المهندسين-بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على أنتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية عن نتائج عمليات فرز الأصوات فى جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين كلا من المهندس طارق النبراوى والمهندس هانى ضاحى . حيث حصل المهندس طارق النبراوى على ٦٥٩ صوت، بينما حصل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين السابق على ٣٤٥ صوت.

كانت قد شهدت انتخابات نقابة المهندسين اقبالاً متوسطا على مستوى اللجان بمحافظات مصر وتجرى اليوم الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين بالإعادة بين المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمهندس طارق النبراوي، النقيب السابق بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية على منصب النقيب العام للمهندسين في دورة 2022 - 2026 وسط اجراءات أمنية مشددة .

حملات تموينية مكثفة بأسواق الغربية

وفى سياق أخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان الفضيل وأعياد الإخوة الأقباط من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حيث شكل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري لجان من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

ضبط مخالفات تموينية بأسواق الغربية

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (٣٨) محضر منها محضر بإجمالي ٤ كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي، عدد (٣١) محضر لحوم ذبح خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري بإجمالي وزن ١٨٣ كجم، عدد (٦) محاضر بإجمالي وزن (1) طن و ١٢٥ كجم "أسماك مدخنة رنجة" لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي مما استوجب سحب عينه من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه. وفي سياق متصل تم ضبط مقدار (180) كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل بذلك إجمالي ما تم ضبطه إلى (١٣٢٥) كجم، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد رحمي أن الحملات الرقابية والتفتيشية على السلع والأسواق مستمرة لإحكام السيطرة عليها ومواجهة الغش التجاري ، جشع التجار واحتكارهم للسلع. وأشار محافظ الغربية إلى فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد (5) منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد (6) منافذ وعدد (14) سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة (200) جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير ، كما وجه المحافظ بزيادة عدد منافذ (أمان) لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.