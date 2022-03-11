/684904/أمن-الدقهلية-يضبط-صيدلى-قام-بتقديم-وصفات-للتخسيس-والأهالى-زهقنا-من-بتوع-الكركمين

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية من ضبط شخص يدعى محمد العزب يعمل صيدلى أقدم على نشر فيديوهات عبر منصة “يوتيوب" بغرض تقديم وصفات دوائية بالأعشاب لراغبي التخسيس، والذى بدى فى إظهار وصفاته عبر عدداً من القنوات التليفزيونية، مدعياً قدرته على صناعة تركيبات كيمائية تفى بهذا الغرض.

ورصدت قوات الأمن قناة صيدلى يدعى محمد العزب مقيم بمحافظة الدقهلية والتى بثها عبر منصة “يوتيوب” أثناء عرضه فيديوهات مخصصة لصناعة أدوية كيميائية لمن يعانون من السمنة وراغبى التخسيس، وبتقنين الاجراءات قامت قوات الأمن بمداهمة مركزه وتم ضبطه وبحوزته كميات من الأعشاب إلى جانب أدوات بدائية لصناعة التركيبات الدوائية الخاصة به، وقامت القوات بالتحفظ عليه وتحريز المضبوطات واخطار النيابة العامة تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب على يد عاطل بالدقهلية

وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه بطلقات نارية على طريق السنبلاوين- برهمتوش على يد عاطل بسبب خلافات مالية بينهما، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين، بوصول إسلام أشرف أحمد عثمان، 27 سنة - عامل، مصابًا بطلق ناري من الجانب الأيمن، أحدث فتحتي دخول من الظهر وخروج من البطن، ادعاء تعدٍ من آخرين.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال المصاب ومرافقه “عمه”، ويدعى الخطيب أحمد عثمان علي، 42 سنة - عامل، اتهما محمود إ. م. إ، 28 سنة - عاطل، بإطلاق عيارًا ناريًا من سلاح بحوزته، أحدث إصابته، وذلك حال تقابلهما على الطريق الفرعي الشعالة السنبلاوين، وعللا ذلك بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات مالية بينهما.

وفي اليوم التالي للحادث، لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5541 لسنة 2022 جنح السنبلاوين، وجار استكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المعنية

السجن 15 عام لعاطل قتل سائق بمعاونة شقيقه فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 عامًا، لعامل وشقيقه لإتهامهما بقتل سائق بطعنة نافذة في الظهر، في موقف سيارات مدينة الجمالية محافظة الدقهلية، بعدما حضر المتهمان إليه أثناء جلوسه في الموقف واعتديا عليه بطعنة في الظهر، ما تسبب في إصابته بجرح نافذة أودى بحياته عقب وصوله إلى المستشفى وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة.