/684901/الانصياع-لرأي-الأغلبية-أبو-شقة-يهنئ عبد-السند-يمامة-بفوزه-برئاسة-الوفد-في-انتخابات-نزيهة

تقدم المستشار بهاء أبو شقة بالتهنئة للزميل العزيز الدكتور عبد السند يمامة الذي أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في شفافية ونزاهة عن فوزه برئاسة حزب الوفد متمنيا له التوفيق والسداد وداعيا المولي سبحانه وتعالي أن يكون مستقبل حزب الوفد موصولا بماضي حزبنا المشرف كاشفا عن دوره الوطني كمساند للدولة الوطنية المصرية ظهيرا لمشروعها الوطني داعما لمواقفها وثوابتها في المحيطين الإقليمي والدولي، ويأتي ذلك ترسيخا للثوابت التي توارثتها الأجيال الوفدية من احترام رأي الأغلبية والانصياع لإرادتها.

دوت الخليج

الانصياع لرأي الأغلبية.. أبو شقة يهنئ عبد السند يمامة بفوزه برئاسة الوفد في انتخابات نزيهة

وتمنى ابو شقة لجموع الوفديين شيوخا وشبابا وامرأة دوام التوفيق والسداد وأن يكونوا جيلا بعد جيل حاملين رسالة الوفد التي تعبر عن إدراك ووعي كامل لقضايا الوطن وتحدياته ليكون الوفد كما كان قوة وسندا وظهيرا لوطننا العزيز وتحيا مصر وعاش الوفد ضمير الأمة.

وبدأت صباح اليوم، انتخابات رئاسة حزب الوفد، والتي كان يتنافس على منصب رئاسة الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامه عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

«التنسيقية» تهنئ عبد السند يمامة برئاسة «الوفد» وتتمني لـ «أبو شقة» التوفيق في مسيرته السياسية

وانتهت الانتخابات بفوز الدكتور عبدالسند يمامه برئاسة الحزب، وخسارة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث حصل على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا، في حين حصل يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا.

عبدالسند يمامه يفوز برئاسة الحزب

وخلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة، عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، أكد أن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد.

ووعد رئيس الوفد الجديد، بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".