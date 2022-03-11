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بعد مشهد ديمقراطي يليق بـ"عراقة الوفد" ومسيرته السياسية.. تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور عبد السند يمامة بفوزه برئاسة الحزب، وتتمني للمستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق للحزب التوفيق في مسيرته البرلمانية والسياسية والمهنية.

دوت الخليج

دأت صباح اليوم، انتخابات رئاسة حزب الوفد، والتي كان يتنافس على منصب رئاسة الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامه عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

«التنسيقية» تهنئ عبد السند يمامة برئاسة «الوفد» وتتمني لـ «أبو شقة» التوفيق في مسيرته السياسية

وانتهت الانتخابات بفوز الدكتور عبدالسند يمامه برئاسة الحزب، وخسارة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث حصل على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا، في حين حصل يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا.

عبدالسند يمامه يفوز برئاسة الحزب

وخلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة، عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، أكد أن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد.

ووعد رئيس الوفد الجديد، بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".