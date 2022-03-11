/684895/غير-متوقعة-نيفين-مندور-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-قصة-حبها-مع-زوجها

كشفت الفنانة نيفين مندور لأول مرة عن تفاصيل قصة حبها مع زوجها، والتي صدمت بها جمهورها ومحبيها نظرًا لعرضها الزواج عليه وموافقته بأن تكون زوجة ثانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قصة حب الفنانة نيفين مندور.

تصريحات صادمة للفنانة نيفين مندور ببرنامج «كلام الناس»

وقالت نيفين مندور خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز: "أحلى حاجة في الدنيا الراجل لو بتحبيه.. أنا وجوزي أصحاب من 23 سنة اعترفلي بحبه وقالي أنا مش هقدر عليكي واتفق معايا نبقى أصحاب".

وتابعت: "سماني أبو علي وكان بيقولي أنتي أجدع صاحب واتجوز وخلف، كان مُصرح أني اكلمه في أي وقت وزوجته متعترضش.. قولتله متيجي نجوز قالي يلا بينا ومفكرش ثانية".

واختتمت حديثها قائلة: "فضلت زوجة تانية شهرين وبعدين طلق مراته الأولى.. الحب بينتصر في الآخر".

معلومات حول نيفين مندور

قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم «اللي بالي بالك» من خلال شخصية فيحاء وحققت نجاحًا كبيرًا.

ومن ثم قدمت مسلسل «راجعلك يا اسكندرية» مع الفنان خالد النبوي، واختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

و وقفت على خشبة المسرح في نفس العام، وشاركت في بطولة مسرحية «دليلة وشربات» من بطولة الفنان الراحل عبد الله محمود وفادية عبد الغني.

شاركت نيفين مندور في المسلسل الكوميدي «مطعم تشي توتو» من بطولة فاروق الفيشاوي، وسمير غانم، كريمة مختار وصلاح عبد الله.

وتم إلقاء القبض علي نيفين مندور مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

و في عام 2016، تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

اختفت نيفين عن الأنظار منذ سنوات، فضلت أن تعيش في زاوية بعيد عن أعين الجمهور.