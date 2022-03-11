فيريرا: «تقريباً أصبح الزمالك خارج بطولة أفريقيا»

/684894/فيريرا-تقريبا-أصبح-الزمالك-خارج-بطولة-أفريقيا

تحدث جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تقريباً أصبح الزمالك خارج بطولة أفريقيا، لدينا مواجهتين إذا فزنا بهم فمن الصعب عدم حصد بترو أتليتكو نقاط". وزاد "الأمر غير مرضي بالنسبة لي ولجماهير الزمالك ، فنحن لم نخسر التأهل اليوم بل خسرناها من قبل ذلك".

وواصل: "هناك مشكلة واضحة لا أعرف أساسها، وهي أني رأيت اللاعبين خارج المباراة من الشوط الثاني بعد تميزنا في الشوط الأول وتقديم أداء جيد".

وأردف: "الفريق تفكك بعدما تلقينا هدف في أول الشوط الثاني هذه مشكلة، فأنا توليت المسؤولية منذ 3 أيام وليس لدي الوقت أو المقدرة على استيعاب الأمور كلها في ذلك الوقت".

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الزمالك أمام الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

قرارات مرتضى منصور

وخرج مرتضى منصور بتصريحات على صفحته الرسمية أعلن من خلالها بعد التجديد لكلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد، بعد إقتراب توديع دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

الزمالك يخسر أمام الوداد ويقترب من توديع أفريقيا بشكل رسمي

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.

الزمالك ضد الوداد

ولم يستطيع الزمالك العودة للمبارة مرة أخرى، وظهر الفريق بسوء مستوى، عن الشوط الأول، وهاجمت الجماهير المتواجدة بعض لاعبي الفريق4 عقب الخروج بشكل شبه رسمي من دوري أبطال افريقيا.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز الوداد على الزمالك بهدف نظيف، ويرتفع رصيده للنقطة رقم 9، بينما يتأزم موقف الزمالك ويظل رصيده عند نقطتين.