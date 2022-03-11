/684891/مايا-مرسى-تلتقى-سفراء-الدول-الأعضاء-بمنظمة-التعاون-الإسلامي

على هامش فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66) ، التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ورئيسة وفد مصر ، أمس مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي ، وذلك عبر تقنيةالفيديوكونفرانس .

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حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى نبذة عن جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية ، مؤكدة ان مصر حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة .. ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن العصر الحالي شهد تحول كبير للمرأة المصرية موضحة أنه تم تحقيق احلام العديد من السيدات، ونرى الأن المرأة على منصة القضاء ويتم تمكينها في كافة المجالات والقطاعات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفة:” لدينا أكثر من 200 نائبة في مجلس النواب والشيوخ، وهذا الأمر غير مسبوق، موضحىة ان التشريعات أنصفت المراة بكافة المقاييس”.

مايا مرسي: الإرادة السياسية صادقة في رؤيتها للمرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة

ولفتت انه يتم الاحتفال بالمراة هذ اليوم في شموخ وفخر، مؤكدة أن جهود الدولة في دعم المرأة غير مسبوقة على الاطلاق.

وأكملت انه يوجد اقتناع بالمرأة وبدورها الكبير حيث ان الارادة السياسية صادقة في رؤيتها للمراة بانها جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة.