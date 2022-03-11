طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف في ثواني وطرق الدفع المختلفة

التليفون الأرضي فاتورة ديسمبر 2021، التليفون ألأرضي الخاص بعملاء الشركة المصرية للاتصالات، والذي أعلنت الشركة عن خطة الدفع المتعلقة بالخط الثابت أو خط التليفون الأرضي التابع لها، يأتي ذلك ضمن حرص الشركة على تقديم أفضل أنواع الخدمات لجميع العملاء، وحرصاً على تقديم أفضل خدمة تلقي واستقبال مكالمات عبر خطوط التليفون الأرضي الخاصة بالشركة، وسوف نتعرف على الأمر المتعلق بالفاتورة أكثر في هذا المقال.

التليفون الأرضي فاتورة شهر ديسمبر 2021

يمكن للمواطن القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2021 والواجبة الدفع، عبر ما أعلنت عنه شركة المصرية للاتصالات من خطوات، حيث:

يمكن الاستعلام عن طريق تسجيل الدخول مباشرة على الرابط الرسمي التابع للشركة المصرية للاتصالات.

يقوم العميل بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، منها كود المنطقة التي يتبعها ورقم التليفون الأرضي.

ثم يقوم العميل بإصدار أمر ” إظهار الفواتير” حيث يتاح له معرفة قيمة الفواتير التي لم يقم بدفعها.

يقوم الموقع بإتاحة معرفة مبلغ الفاتورة الحالية المستحقة الدفع، كذلك في حال وجود فواتير أخرى واجبة الدفع على العميل فإنه يتاح له معرفتها بسهولة.

دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً

لم تقم شركة المصرية للاتصالات بإتاحة معرفة قيمة الفاتورة الواجبة على العميل فقط، بل أتاحت له الدفع بطريقة إلكترونية ذكية، عن طريق:

الدخول على الرابط التابع للشركة المصرية للاتصالات.

ثم المتابعة بالضغط على ” أظهر الفواتير”.

يقوم العميل بعد ذلك باختيار أمر ” اختر السداد”.

يتمكن العميل بعد ذلك من متابعة أمر السداد، ويتم ذلك عن طريق الضغط على أمر ” ادفع”.

ينتقل الموقع الإلكتروني إلى الصفحة الخاصة بمتابعة إجراءات الدفع.

يقوم العميل باستكمال عملية الدفع عبر اختيار “إضافة البريد الإلكتروني”، ثم اختيار أمر “سدد”.

تأتي آخر خطوة من خطوات الدفع وهي اختيار طريقة الدفع والتي تكون إما عبر ماستر كارد أو الفيزا.

التليفون الأرضي فاتورة ديسمبر 2021 التي استطعنا توضيح طريقة الاستعلام عنها بسهولة في هذا المقال، كذلك استطعنا التعرف على طريقة الدفع الإلكترونية الخاصة بها.