مايا مرسي تلتقي سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر أمس الخميس مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي ، وذلك عبر تقنيةالفيديوكونفرانس، وجاء هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66).
حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى نبذة عن جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية ، مؤكدة ان مصر حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
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