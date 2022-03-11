مصر تنضم لبيان مشترك بمجلس حقوق الإنسان يطالب بنفاذ عادل للقاحات والأدوية

جدة - نرمين السيد - طالبت مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وتايلاند، فى بيان مشترك، المجتمع الدولى بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم، وذلك فى إطار حق كل إنسان فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.





جاء ذلك فى إطار فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.

وأوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرًا حاسمًا لمكافحة "الأوبئة المزمنة" مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلاً عن الأمراض الأخرى، ودعت مصر المجتمع الدولى إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدنى، بما فى ذلك القطاع الخاص، لضمان إتاحة هذه اللقاحات والأدوية للجميع، فى كل مكان دون تمييز.

وأضاف المندوب الدائم، أن البيان المشترك أكد الحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والعالية الجودة وبأسعار معقولة، معربًا عن الأسف لتلقى أقل من 15٪ فقط من السكان فى البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 حتى الآن، ومشددًا على أهمية التغلب على التفاوتات فى الوصول وتعزيز التوزيع العالمى للقاحات والأدوية.

ودعا البيان المشترك بمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة، وكذلك تعزيز وتوسيع الإنتاج الإقليمى والمحلى من خلال تشجيع الأساليب المبتكرة للشراكات العالمية وعمليات نقل التكنولوجيا، مؤكداً أهمية أن تكون اللقاحات الخاصة بكوفيد-19 فى متناول الجميع على الفور، ولا سيما للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً حول العالم، وبما يوفر الأمان للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت بندًا خاصًا بالحق فى الصحة، والذى أكد التزام الدولة بأن تكفل لكل مواطن مصرى التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة ومد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين.

وتستهدف الاستراتيجية على مدار 5 سنوات، اتصالاً بالحق فى الصحة، تعزيــز تغطيــة الخدمــات الصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، خصوصًا فــى المناطــق الريفيــة، والنائيــة، والحدوديــة، وزيادة الوعى بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، فضلاً عن زيادة معدلات وسرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقى العلاج على نفقة الدولة، ضمن مجموعة من الأهداف التى تهدف إلى ضمان حق كل مواطن فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.