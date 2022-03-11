/684889/قضية-المخدارت-كانت-خاصة-بوالدي-وعرضت-على-جوزي-الجواز-وهو-متجوز-أبرز-تصريحات-نيفين-مندور-في-برنامج-كلام-الناس

فجرت الفنانة نيفين مندور- الشهيرة بدور فيحاء في فيلم «اللي بالي بالك»- عدد من التصريحات النارية خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

دوت الخليج

كشفت نيفين مندور عن تفاصيل صادمة تخض قضية تعاطيها مخدرات، وعن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، وجاءت أبرز تصريحاتها كالآتي:

• سمعت إشاعات كتير بأني اتجوزت سامي العدل ومحمد سعد

• الناس في الشارع كانوا بيوقفوني ويقولولي مرات محمد سعد

• محمد سعد عاكسني على الصحراوي قبل ما أوافق على الشغل معاه في «اللي بالي بالك»

• سامي العدل هو اللي أقنعني اشتغل مع محمد سعد رغم رفضي

• بعدت عن التمثيل بسبب تعب أمي هي كانت أولى بكل دقيقة

• كنت هرجع للتمثيل بس بابا رفض

• فيلم اللمبي هو مجرد حد طالع يهرج مفيهوش حاجة محسوسة

• موضوع أني اتقبض عليا بسبب تعاطي المخدرات كان خاص بوالدي

• أنا مليش علاقة وروحت في الرجلين لأنهم كانوا حابيين يكسروا أبويا بيا

• طلعت براءة من قضية المخدرات من أول دقيقية ومطلعتش اقول لأني اللي يفرق معايا أهلي وربنا

• دخلت في تريلا على الطريق الصحراوي وكل اللي شاف العربية استغرب اني مموتش

• احلى حاجة في الدنيا الراجل لو بتحبيه

• انا وجوزي أصحاب من 23 سنة

• اعترفلي بحبه وقالي أنا مش هقدر عليكي واتفق معايا نبقى أصحاب

• سماني أبو علي وكان بيقولي أنتي أجدع صاحب واتجوز وخلف

• كان مصرح أني اكلمه في اي وقت وزوجته متعترضش

• قولتله متيجي نجوز قالي يلا بينا ومفكرش ثانية

• فضلت زوجة تانية شهرين وبعدين طلق

• كنت بفكر اني اتجوز لمجرد اني اخلف واخده واسافر بس استحرمتها

• أمنية حياتي أني افتح ملجأ

كان ظهر اسم نيفين مندور مجددًا حين ألقي القبض عليها في العام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات، وتم ضبطها من خلال مباحث الإسكندرية وبحيازتها «سيجارة حشيش» وأربع طلقات نارية داخل سيارة بصحبة شابين، وذلك بعد أن حاولوا الهرب من أحد الأكمنة الأمنية بالإسكندرية، وأفرج عنها لاحقًا بعد دفع كفالة وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016، وجرى إطلاق سراحها.

وجرى القبض عليها مرى اخرى بتهمة مماثلة في العام 2016، وجرى إخلاء سبيلها بسند إقامة.