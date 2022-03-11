/684887/الغرف-التجارية-تعلن-عن-السلع-الممنوع-تصديرها-في-الوقت-الحالي

قال متي بشاي رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن هناك بعض السلع الذي قامت الدولة بإيقافتصديرها مثل القمح والأرز والفول حتي يكون هناك وفرة في هذه المنتجات بالأسواق المصرية.

دوت الخليج

وأضاف بشاي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ان هناك بعض التجار يقومون بحجب بعض السلع الغذائية بنية رفع سعرها بعد نقصها في الأسواق ولكننا لن نسمح بذلك وقمنا بعمل لجان لمراقبة الأسواق ومسائلة المخالفين.

معارض أهلا رمضان متواجد بجميع المحافظات

وتابع رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية أن سياسة الدولة منذ بداية جائحة كورونا أنها قامت بمنع تصدير أي سلع غذائية هامة من أجل توفيرها داخل الأسواق للمواطنين حتي لا يعانوا من نقصها.

وأوضح متي بشاي أن مع بأقتراب دخولنا على بداية شهر رمضان المبارك فأن الدولة تحاول بكافة طاقتها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وبأسعار تكون في متناول الجميع، مشيرا إلى أن معارض أهلا رمضان هي معارض بها كافة المنتجات والسلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر المبارك والقائمين على هذه المعارض بذلوا مجهودا جبار من أجل ذلك.

وأشار إلى أن معارض أهلا رمضان تقوم بعرض السلع الغذائية والتموينية بتخفيض من 20 إلى 25%، موضحا أن معرض أهلا رمضان متواجد بجميع المحافظات وبه كافة السلع وليس به نقص في أي شيئ يحتاجه المواطنين.