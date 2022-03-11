/684886/تفوق-هانى-ضاحى-على-النبراوى-فى-انتخابات-نقابة-المهندسين-بالإسكندرية

تشهد محافظات مصر اليوم انتخابات نقابة المهندسين لحسم مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين فى الجولة الثالثة والأخيرة بين كلاً من المهندس طارق النبراوى، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين السابق، وشهدت انتخابات نقابة المهندسين اقبلاً ضعيفاًُ على مستوى اللجان بمحافظات مصر، بينما ينتظر المهندسين فى ترقب من يحسم مقعد النقيب.

وتابع موقع “دوت الخليج” الاعلان الرسمي لنتيجة انتخابات النقابة العامة لحسم مقعد النقيب العام لمهندسين مصر، بين كلاً من المهندس هانى ضاحى والمهندس طارق النبراوى والمتنافسان على مقعد النقيب، وفى الاسكندرية تمكن المهندس هانى ضاحى من حسم مقعد النقيب بانتخابات النقابة الفرعية بفارق 246 صوت، فقد بلغ عدد إجمالى الحضور 1822 صوت، بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 1712 صوتاً فيما جاءت عدد الأصوات الباطلة 110 صوت.

وحصل المهندس هانى ضاحى على 979 صوت من إجمالى الأصوات الصحيحة

فيما حصل المهندس طارق النبراوى على 733 صوت من إجمالى الأصوات الصحيحة.

انتخابات نقابة المهندسين في الاسكندرية

تستأنف اليوم انتخابات المهندسين وسط اقبال ضعيف جدا من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لمقعد النقيب العام والذي يتنافس عليه المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبرلوي. وبدأت عمليت الاقتراع في العاشرة من صباح اليوم باللجان السبع وهي لجنة ١و٢ كهرباء لجنة ٣ ميكانيكا لجنة ٤و٥ مدني لجنة ٦ عمارة لجنة ٧ غزل وتعدين وكيمياء.

ويشرف علي العملية الانتخابية المستشار خالد محمد محمود بخيت رئيس اللجنة العامة والمستشار مصطفي محفوظ عبد الحق اللجنة العامة والمستشار محمد محمد مرسي محمد مشرف علي اللجان ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة. الجدير بالذكر ان انتخابات الجولة الثانية لنقابة المهندسين الفرعية فاز بها المهندس اسامة محمد أنور علي مقعد نقيب المهندسين بالإسكندرية.

رئيس جامعة الاسكندرية يدعم مشروعات الجمهورية الجديدة

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، أن الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل الدخول للجمهورية الجديدة، لافتا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة لندعم بها أبناءنا.

وأشار قنصوة، أن المقررات الدراسية بجامعة الإسكندرية بها مادة لريادة الاعمال،موضحا أننا نريد أن يكسب الخريج مجموعة مهارات تعده لسوق العمل.