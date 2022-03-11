684885 /684885/هدية-الرئيس-حياة-كريمة-توزع -١٦-الف-كرتونة-على-أهالي سمنود-بالغربية 08:17 م - الجمعة 11 مارس 2022 نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة صور توزيع ١٦ الف كرتونة من خلال المتطوعين بالمؤسسة. دوت الخليج هدية الرئيس.. حياة كريمة توزع ١٦ الف كرتونة على أهالي سمنود بالغربية جاء ذلك عبر صفحة المؤسسة الرسمية فيس بوك حيث قالت:” ولسه معاكم من محافظة الغربية مع عملية توزيع كراتين المواد الغذائية لاهالينا في مركز سمنود، بيتم حاليا توزيع ١٦ الف كرتونة من خلال المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة.. يذكر أن قوافل المواد الغذائية تأتي بالتعاون مع الصافي جروب لتجهيز عدد ٢٠٠ ألف كرتونة مواد غدائية، لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة”. تابع موقع دوت الخليج علي

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