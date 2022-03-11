ملخص مباريات كأس مصر اليوم: سباعية من إنبي وخروج فاركو مبكراً

/684882/ملخص-مباريات-كأس-مصر-اليوم-سباعية-من-إنبي-وخروج-فاركو-مبكرا

شهدت بطولة كأس مصر لموسم 2021/2022 اليوم على مبارتين، في الدور الـ 32، والتي جاءت بالنتائج الغير متوقعه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت مبارتين بكأس مصر اليوم والتي كانت بين إنبي وديروط، ونادي كفر الشيخ وفاركو.

نتيجة مباراة إنبي وديروط:

حقق انبي الفوز على ديروط بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الـ 32 من البطولة، والتي شهد عليها ملعب بترو سبورت.

نتيجة مباراة فاركو وكفر الشيخ

سقط نادي فاركو أمام كفر الشيخ بثنائية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الثاني والثلاثون من عمر البطولة.

مباريات الدور الـ 32 بكأس مصر

10 مارس: المقاولون العرب والمصري للإتصالات، الساعة السادسة مساء.

11 مارس: انبي وديروط، الساعة الثالثة مساء/ فاركو وكفر الشيخ، الساعة السادسة مساء.

12 مارس: الجونة وبنها، في الساعة الثالثة مساء/ الإسماعيلي وبتروجيت، الساعة السادسة مساء/ سيراميكا كليوباترا والاتحاد، الساعة السادسة مساء.

13 مارس: غزل المحلة وايسترن كومباني، الساعة الثالثة مساء / طلائع الجيش وحلون العام، الساعة الثالثة مساء / البنك الأهلي وأسوان، الساعة السادسة مساء.

14 مارس: مصر المقاصة وبني عبيد، الساعة الثالثة مساء.

18 مارس: سموحةوألعاب دمنهور، الساعة الثالثة مساء.

26 مارس: بيراميدز ولافينيا، الساعة الثالث مساء، فيوتشر ومنتخب تونس، الساعة السادسة مساء.

أما عن مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة، والأهلي والمصري بالسلوم، والزمالك والداخلية، يتم تحديدهم لاحقاً لمشاركة الأندية الممتاز بإفريقيا.

بطولة كأس مصر السابقة

وفي وقت سابق وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc" أن مباريات كأس مصر المتبقية من البطولة الماضية لا يوجد معاد لتسكينها فيه، وأن الاقرب إلغاء البطولة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: " اديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".